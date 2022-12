Classic Parade bietet eine große Auswahl an Supersportwagen zum Verleih im Vereinigten Königreich mit Lieferung am nächsten Tag

London (ots/PRNewswire) - Classic Parade bietet seit mehr als 20 Jahren

Luxus-Supersportwagen zum Verleih im Vereinigten Königreich an. Seine Büros

befinden sich im Zentrum von London, doch Classic Parade bietet die Lieferung im

gesamten Land an. Der verfügbare Fuhrpark wächst jedes Jahr, aber der Fokus von

Classic Parade auf die Bereitstellung von Fahrzeugen mit hochwertigem

Kundenservice und Lieferung am nächsten Tag ist konstant. Das Unternehmen bietet

Verfügbarkeit rund um die Uhr und flexible Leihpläne mit sowohl kurzfristigen

als auch langfristigen Optionen.



Jede große Fahrzeugmarke ist in der Flotte von Classic Parade vertreten, und

Kunden können jedes Mal andere Fahrzeuge auswählen, unter anderem den

Lamborghini Aventador SVJ oder die Mercedes-Benz AMG GTR Black Series. Die

Leihkosten variieren je nach Fahrzeug und die Flotte bietet verschiedene

Preisklassen und Fahrerlebnisse.