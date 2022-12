ADIDAS UND COMMON GOAL BESCHLEUNIGEN DEN WANDEL FÜR BEIDE SEITEN DES FUSSBALLS MIT EINER 1-%-ZUSAGE FÜR PROJEKTE, DIE SICH FÜR EINE GESCHLECHTERGERECHTE ZUKUNFT EINSETZEN

HERZOGENAURACH, Deutschland, 18. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Heute stellt adidas den nächsten Schritt in seiner globalen Partnerschaft mit Common Goal vor. Ziel ist es, die Gleichstellung der Geschlechter im Fußball voranzutreiben, indem Basisinitiativen unterstützt werden, die Frauen und Mädchen auf und neben dem Spielfeld den Zugang zum Sport erleichtern.

Das Engagement von adidas sieht vor, dass 1 % des Nettoumsatzes der offiziellen Spielbälle der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022, Al Hilm und Al Rihla, in den „Global Goal 5 Accelerator" von Common Goal fließen, ein kollektives Projekt zur Förderung der weiblichen Beteiligung, Repräsentation und Führungsrolle auf dem Fußballplatz. Das Programm konzentriert sich auf die Erhöhung der Teilnahme von Mädchen sowie des Anteils weiblicher Trainer und weiblicher Führungskräfte im Fußball für gute Gemeinschaftsprogramme und trägt dazu bei, dass jedes teilnehmende Mädchen ein weibliches sportliches Vorbild in seiner Gemeinschaft hat.

Die Ankündigung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt im Fußballkalender. Während ein Turnier endet, taucht am Horizont schon das nächste auf. Der Countdown für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023 – der nächste große Moment im globalen Fußballkalender – läuft. Ausgehend von der Erkenntnis, dass nur 14 % der Gen-Z-Fans der Männer-WM auch die Frauen-WM unterstützen werden, verwendet adidas das Rampenlicht des Endspiels, um die Leidenschaft, das Können und die Emotionen zu zeigen, die die Fans in jener Sparte des Fußballs erwarten, die jede Saison exponentiell wächst – sowohl bei den Zuschauerzahlen als auch bei der Beteiligung. Vor dem Anpfiff des Endspiels am Sonntag wird die eigens kreierte „Hälfte" Al Hilm mit der wichtigen Botschaft „Dies ist ein Spiel mit zwei Hälften" vor der Weltöffentlichkeit aufgestellt, um darauf hinzuweisen, dass das Spiel der Männer nur eine Hälfte des Fußballs ist.