LNG-Gas ist nur eine Behelfsbrücke

Straubing (ots) - Allerdings kann die rot-grün-gelbe Begeisterung nicht darüberhinwegtäuschen, dass es eigentlich die Vergangenheit war, die in Wilhelmshavengefeiert wurde. LNG-Gas aus Katar oder per Fracking in den USA gefördert und mitSchweröl-betriebenen Supertankern über den Ozean transportiert, ist nur eineBehelfsbrücke ins CO2-neutrale Zeitalter und vergrößert die Unabhängigkeit vonRussland. Selbst grüner Wasserstoff, der eines Tages an deutschen Terminalsankommen soll, wird schon aus Kostengründen allenfalls einen begrenzten Beitragzur Energiewende leisten können. Es führt also kein Weg daran vorbei, auch beimAusbau erneuerbarer Energien Gas zu geben.