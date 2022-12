Novavax kündigt Preis für öffentliches Stammaktienangebot in Höhe von 65 Millionen Dollar an

GAITHERSBURG, Maryland, 18. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute die Preisgestaltung für die Zeichnung von 6.500.000 Stammaktien zu einem Angebotspreis von 10,00 Dollar pro Aktie oder Aktien im Wert von 65 Millionen Dollar bekannt. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Stammaktien räumt Novavax den Zeichnern eine 30-tägige Option zum zusätzlichen Kauf von bis zu 975.000 Stammaktien zum Preis des öffentlichen Angebots abzüglich der Emissionsabschläge und Provisionen ein. Das Angebot wird voraussichtlich am 20. Dezember 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

J.P. Morgan, Jefferies und Cowen fungieren als gemeinschaftliche buchführende Verwalter und Vertreter der Konsortialbanken für das Stammaktienangebot. B. Riley Securities und H.C. Wainwright & Co. agieren als Finanzberater des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Stammaktienangebot.

Gleichzeitig mit der Preisgestaltung für die Stammaktien gab Novavax heute auch die Preisgestaltung für das bereits angekündigte Angebot von 150 Millionen US-Dollar aggregiertem Nennwert seiner 5,00 % vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 (die „Anleihen") an Personen bekannt, bei denen es sich nach vernünftigem Ermessen um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung handelt. In Verbindung mit dem Angebot der Anleihen räumt Novavax den Erstkäufern eine 30-tägige Option zum zusätzlichen Kauf von bis zu 25,25 Mio. USD Gesamtnennbetrag der Anleihen ein. Das Angebot der Anleihen wird voraussichtlich am 20. Dezember 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Das Angebot von Stammaktien ist nicht von der Durchführung des gleichzeitigen Angebots der Anleihen abhängig, und das gleichzeitige Angebot der Anleihen ist nicht von der Durchführung des Angebots von Stammaktien abhängig.