"Der Chipriese Intel rückt von seinem anstrebten Baustart-Termin für zwei Giga-Fabriken in Magdeburg ab. Damit reiht sich der US-Konzern in die Riege derer ein, die zunächst einmal abwarten wollen, wie sich der aktuell unberechenbare Markt entwickelt. Das ist aus unternehmerischer Sicht nachvollziehbar. Zudem befindet sich Intel in schweren Fahrwassern. Umsatz- und Gewinneinbrüche machen dem Unternehmen zu schaffen. Allein im nächsten Jahr will der Chipriese die Kosten um rund drei Milliarden Dollar senken. Bis 2025 werden sogar jährliche Einsparungen von acht bis zehn Milliarden Dollar angepeilt. Stellenstreichungen stehen im Raum. Und: Die ursprünglichen Kostenberechnungen für Magdeburg sind, bedingt etwa durch explodierende Baupreise, längst überholt. Es ist zu erwarten, dass die US-Amerikaner nun auch einen neuen Poker um weitere Förder-Milliarden des Bundes eröffnen werden."/al/DP/he

