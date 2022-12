"Der Wunsch nach Gleichberechtigung beginnt in der Familie selbst. Fragt man Männer in Studien, warum sie nicht oder kurz Elternzeit genommen haben, ist eine häufige Antwort: "Meine Frau wollte es so." Tatsächlich wirkt jene Rollen-Sozialisation der alten BRD noch nach. Die gilt es zu durchbrechen. Da sind politische Rahmenbedingungen ein Hebel. Aber Frauen müssen sich klar machen, dass sie in die Kümmerrolle hineinerzogen wurden. Väter, dass ihr Männlichkeitsideal qua Erziehung mit der Ernährerrolle verknüpft ist. Aus der Prägung herauszutreten, braucht Bewusstsein und Kraft. Wichtig ist vor allem, der nächsten Generation andere Perspektiven zu eröffnen."/al/DP/he

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer