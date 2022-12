Die vierte Strafkammer des Landgerichts München I hatte den Prozess in der vergangenen Woche eröffnet. Das Gericht hat gut 100 Prozesstage angesetzt./cho/DP/he

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Strafprozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem früheren Dax -Konzern Wirecard hat am Montag (9.00 Uhr) erstmals der Kronzeuge Oliver Bellenhaus das Wort. Die Verteidigung des früheren Wirecard-Geschäftsführers in Dubai hat angekündigt, dass ihr Mandant aussagen und sich seiner Verantwortung stellen werde. Über das Tochterunternehmen sollen laut Anklage jahrelang erfundene Scheingeschäfte verbucht worden sein.

Wirecard-Prozess Kronzeuge will aussagen

