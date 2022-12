ReNew Power unterzeichnet 150-MW-Vereinbarung mit Microsoft

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - ReNew Power ("ReNew" oder "das Unternehmen")

(NASDAQ: RNW) (NASDAQ: RNWWW), Indiens führendes Unternehmen für erneuerbare

Energie, gab heute bekannt, dass es in einem der größten Geschäfte dieser Art im

Land eine Vereinbarung über erneuerbare Energie in Höhe von 150 MW mit Microsoft

India unterzeichnet hat.



Im Rahmen der Vereinbarung wird ReNew 150 MW saubere Energie von einem kürzlich

in Auftrag gegebenen Solarstandort in der Nähe von Bikaner erzeugen. Dieses

Geschäft ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass Unternehmen weltweit,

zunehmend erneuerbare Energien in jeder Form in ihre Geschäftstätigkeiten

integrieren, und diese Partnerschaft ebnet den Weg für innovative Modelle, die

den Energiewandel beschleunigen werden.