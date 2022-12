Cybeats kündigt neues Geschäftsabkommen mit einem Fortune 500-Industrietechnikunternehmen an

Cybeats berichtete kürzlich über eine Reihe laufender Pilotprojekte, an denen neben anderen Fortune 500-Unternehmen aus den Bereichen Medizin-, Infrastruktur- und Industrietechnik auch dieses Industrietechnikunternehmen teilnahm[i]. Das Pilotprojekt begann vor einigen Monaten, wobei verschiedene Lösungen bewertet wurden, und endete schließlich, als SBOM Studio von Cybeats den Zuschlag erhielt.

„Wir sind begeistert, ein Unternehmen dieser Größenordnung als Kunden begrüßen zu dürfen – dies ist eine aussagekräftige Bestätigung unseres Angebots durch ein weiteres führendes Fortune 500-Unternehmen“, sagt Yoav Raiter, CEO von Cybeats. „Für das Management von SBOMs und der Software-Lieferkette besteht ein kritischer Bedarf in der Industrietechnikbranche, und dieses Abkommen belegt erneut die breiten Anwendungsmöglichkeiten von SBOM Studio über verschiedene Branchen hinweg.“

Das globale Industrietechnikunternehmen stellt Produkte her und bietet Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt und in verschiedenen vertikalen Märkten an; der Wert des Unternehmens beträgt über 50 Milliarden US-Dollar. Der Kunde setzt SBOM Studio ein, um Cybersicherheitsrisiken zu managen und die Transparenz der Software-Lieferketten zu verbessern. Die Anwendung der Lösung bietet einen verbesserten Arbeitsablauf in puncto Cybersicherheit und eine höhere betriebliche Effizienz, wodurch das Unternehmen Zeit und Geld spart.

„Nach umfangreichen technischen Tests hat der Kunde unsere Lösung gegenüber der Konkurrenz validiert und ihren Wert für die Sicherung der Software-Lieferkette bestätigt“, so Dmitry Raidman, CTO von Cybeats. „SBOM Studio ist wegweisend für Funktionen des SBOM-Managements und unsere ersten Kunden bestätigen den Wert, den wir für ihr Unternehmen liefern.“