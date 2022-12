Guo Guangchang blickt auf 30 Jahre Fosun zurück und spricht über die zukünftige Ausrichtung des Konzerns

Marktanalysten sind der Meinung, dass Fosun die Initiative ergreift, um angesichts des sich verändernden externen makroökonomischen Umfelds strategische Anpassungen vorzunehmen. Am 15. Dezember feierte Fosun sein 30-jähriges Bestehen mit einem weltweiten Mitarbeiterfest. Bei dieser internen Veranstaltung erinnerte Guo Guangchang an einige Momente seit der Gründung von Fosun im Jahr 1992 und zeigte die Richtung, in welche sich Fosun zukünftig entwickeln werde, auf: Fosun stärkt seine Positionierung als auf Familien als Konsumgruppe ausgerichteter Industriekonzern, der sich auf die Bedürfnisse von Familien global ausrichtet und sich strategisch auf dieses Hauptgeschäft konzentriert, während die beiden wichtigsten Wachstumsmotoren, Globalisierung und Innovation, ausgebaut werden.

HONG KONG, 19. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am 15. Dezember um 22:30 Uhr Pekinger Zeit läutete die zu Fosun gehörende globale Modegruppe Lanvin (unter dem Kürzel „LANV") die Glocke an der New Yorker Börse. Am selben Tag eröffnete Club Med, eine Marke von FOLIDAY, sein fünftes Resort, das Kiroro Peak in Hokkaido, Japan.

In seiner Rede am 15. Dezember erinnerte Guo Guangchang an die erfolgreiche Übernahme von Club Med im Jahr 2015. „Die Übernahme von Club Med war ein wichtiger Meilenstein in der Globalisierung von Fosun, es war unsere erste Marke mit globalem Ansehen." Weiter sagte er: „Bis heute glaube ich, dass die Bedeutung von Club Med und FOLIDAY weit über die Resorts selbst hinausgeht; sie stehen für eine neue Lebensweise von Familien."

Knapp acht Jahre nach der Übernahme durch Fosun hat Club Med ein bemerkenswertes Wachstum auf dem globalen Markt erzielt, insbesondere in China und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen hat Gäste in mehr als 35 Ländern und Regionen und hat in China erfolgreich bahnbrechende Produkte wie Club Med Joyview entwickelt. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 erreichte der Umsatz von Club Med trotz der immer wiederkehrenden Auswirkungen der Pandemie 9,135 Mrd. RMB, ein Anstieg von 145.7% im Vergleich zum Vorjahr. In der Hauptreisezeit für den Winterurlaub von Weihnachten dieses Jahres bis Februar 2023 ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein deutlicher Anstieg der Buchungen für Resorts in Übersee zu verzeichnen. Viele Hotelzimmer in mehreren Resorts sind für das neue Jahr bereits ausgebucht. Auch die neun Resorts von Club Med in China verzeichneten einen deutlichen Anstieg der Buchungen und Anfragen, da die Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der Pandemie in China angepasst wurden.