Wirtschaft Bundesregierung will mehr Arbeitsmigration aus Afrika

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will die legale Migration aus afrikanischen Ländern nach Deutschland fördern und dazu sogenannte "Zentren für Migration und Entwicklung" ins Leben rufen. Das geht aus der neuen Afrikastrategie der Bundesregierung hervor, die unter Federführung des Bundesentwicklungsministeriums erstellt wurde und über die das "Handelsblatt" berichtet.



So solle ein "Beitrag zur Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes" geleistet werden, heißt es in dem Papier. Mit einer neuen Strategie, die den bisher geltenden "Marshallplan mit Afrika" ersetzen wird, will das BMZ die Zusammenarbeit mit dem Kontinent verbessern. Dabei sieht die Bundesregierung auch eine wachsende Konkurrenz mit China, Russland, der Türkei oder den Golfstaaten.