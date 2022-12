First Hydrogen erweitert sein Design von emissionsfreien Fahrzeugen

Vancouver, B.C., 19. Dezember 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass es die EDAG Group (EDAG) als Design-Partner für seine nächste Generation von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV) ausgewählt hat. EDAG wird als international agierendes Mobilitätsunternehmen mit Erfahrung in der Nutzfahrzeugentwicklung das Ziel von First Hydrogen unterstützen, emissionsfreie Fahrzeuge für Flottenmanager zugänglich zu machen.