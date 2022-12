14.11.2022 -

Der Monat in Kürze:

Fortsetzung der Erholung bei Aktien und Anleihen

Rückgänge bei den Inflationszahlen in den USA und Europa

Sinkende Zinsen führen zu erhöhter Risikobereitschaft der Anleger

Kursgewinne vor allem in Europa, den Emerging Markets und bei Anleihen längerer Duration

ESG Fokus: Auszeichnung der 1-AM GreenStars Fonds mit dem FNG Siegel mit der Höchstnote „3 Sterne"

Marktupdate

Die Kapitalmärkte setzten im November die Erholung des Vormonats fort. leichte Rückgänge bei den Inflationszahlen in den USA und in Europa führten zu der Erwartung langsamerer Zinsanhebungen. Die vorangegangenen Zins- und Preisanstiege zeigen zunehmend ihre Wirkung auf die Wirtschaftstätigkeit, das globale Geldmengenwachstum geht zurück, der Ölpreis fällt weiter und die Probleme in den globalen Lieferketten entspannen sich. Auf der anderen Seite wird nur von einer milden Rezession ausgegangen, welche aber bereits in den Kursen eingepreist sein soll.

In der Folge erhöhten die Anleger breit angelegt ihre Risikobereitschaft. Bei den Aktien führten Europa und die Emerging Markets die Regionen an, auch beflügelt durch den fallenden USO. Wieder lagen die Value Sektoren Finanzen, Industrie und Grundstoffe tendenziell vorne, gefolgt von den defensiven Sektoren wie Versorger, Gesundheit und Konsum. Die Wachstumstitel entwickelten sich wieder schleppend und konnten weniger von den fallenden Zinsen profitieren - das Segment ist bisher am ehesten von Korrekturen der Gewinnerwartungen betroffen, nachlassendes Wachstum und steigende Kosten zeigen ihre Wirkung.