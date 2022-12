Auch wenn es bis dahin kein rauschendes Fest war, die Herbsterholung hatte den Anlegern zumindest Mut für ein positiveres Börsenjahr 2023 gemacht. Nun aber liegt ein dunkler, geldpolitischer Schatten über dem Aktienmarkt. Während draußen die Temperaturen langsam wieder über Null klettern, herrscht Schockstarre an der Börse.

Der Rutsch des Deutschen Aktienindex vor dem Wochenende sitzt den Anlegern tief in den Knochen. Sah am vergangenen Dienstag nach den US-Inflationsdaten alles noch danach aus, als könne vor Jahresschluss sogar noch die 15.000er Marke angelaufen werden, bewegt sich der Index jetzt auf die 200-Tage-Linie bei rund 13.500 Zählern zu. Das ist eine scharfe Kehrtwende, die Stimmung der Anleger ist angeknackst. Nun muss sich zeigen, ob Schnäppchenjäger in dieser Woche bereits wieder einsteigen und das Kursgeschehen oberhalb der 200-Tage-Linie stabilisieren können.