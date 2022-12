München (ots) -



- Im Beispiel spart ein Single 3.737 Euro, eine Familie sogar 6.199 Euro durch

Anbieterwechsel

- Sparpotenzial: Bis zu 4.400 Euro im Jahr bei Versicherungen, bei Energie bis

zu 1.100 Euro

- Wechsel von Internet- und Mobilfunkanbieter spart jährlich über 300 Euro



Der anstehende Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt, um die persönlichen

Finanzen zu überprüfen. Vergleicht und wechselt eine Familie ihre Verträge für

Versicherungen, Energie, Finanzen sowie Internet und Mobilfunk, kann sie rund

6.200 Euro sparen. Bei einem Single beträgt das Sparpotenzial mehr als 3.700

Euro.





Ein Tarifwechsel bringt nicht nur finanzielle Vorteile: In vielen Bereichen derprivaten Finanzen verbessern sich mit einem neuen Vertrag auch die Leistungen.Bestandskund*innen erhalten dagegen selten Leistungsverbesserungen.Informationen zu den Beispielprofilen und Tabellen der berechneten Tarife findenSie hier. (http://www.check24.de/files/p/2022/6/8/0/18261-2022_12_08_check24_tabellen_jahrescheck.pdf)Versicherungen: Singles sparen durch Anbieterwechsel rund 2.800 Euro im Jahr,Familien 4.400 EuroKaum eine Versicherung ist so wichtig wie die private Haftpflichtversicherung .Trotzdem verfügt jede*r fünfte Deutsche nicht über diesen existenziellenSchutz.1) Für einen der fünf günstigsten Tarife mit guten Leistungen zahlt einSingle im Schnitt 32 Euro jährlich, eine Familie 48 Euro. Das Sparpotenzial imVergleich zum teuersten Anbieter liegt bei 73 Euro bzw. 107 Euro.Viel sparen können Verbraucher*innen, die ihre Kfz-Versicherung wechseln. ImBeispielprofil zahlt ein Single für seinen Opel Astra-J 1.7 CDTI durch einenWechsel in einen der fünf günstigsten Tarife im Schnitt jährlich 671 Euroweniger. Ein verheirateter Mann kann für seinen Opel Vivaro/Zafira Life, den ergemeinsam mit seiner Ehepartnerin nutzt, durchschnittlich 529 Euro im Jahrsparen.Die Beiträge für eine Zahnzusatzversicherung unterscheiden sich stark. Durch denTarifwechsel spart eine 30-jährige Frau mit gesundem Gebiss 563 Euro im Jahr.Eine 45-Jährige spart 640 Euro.Eine Familie kann durch einen Wechsel der Risikolebensversicherung bis zu 695Euro jährlich sparen. Auch bei der Unfallversicherung variieren die Beiträgedeutlich. Im Jahr kann eine Familie durch einen Versicherungswechsel bis zu 569Euro sparen.Mehrere Hundert Euro Ersparnis bieten außerdem Tarifwechsel bei der gesetzlichenKrankenversicherung, der Hundehaftpflicht-, Hundekranken-, Rechtsschutz-,Reise-, Hausrat- und Wohngebäudeversicherung.Energie: Familie spart durch Wechsel des Strom- und Gasanbieters 1.100 Euro imJahrStrom ist in diesem Winter so teuer wie noch nie. Das jährliche Sparpotenzial