19. Dezember 20222 - Antisense Therapeutics Limited [ASX: ANP | US OTC: ATHJY | FWB: AWY] (ANP oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass mittlerweile ein Antrag auf Genehmigung einer klinischen Prüfung (CTA) in drei europäischen Ländern (Vereinigtes Königreich, Bulgarien und Türkei) eingereicht wurde, um für die Durchführung der doppelblinden, plazebokontrollierten Phase-IIb-Studie zur Behandlung von nicht gehfähigen Knaben mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) mit dem Wirkstoff ATL1102 die Zulassung zu erhalten. Der CTA-Antrag, mit dem man die Einwilligung der Ethikkommission (EK) zur Einrichtung von Versuchsstandorten in Australien erwirken will, soll der EK nach den Feiertagen vorgelegt und Anfang des neuen Jahres geprüft werden.