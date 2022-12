Während der S&P 500 zwei Wochen in Folge verliert und nun wieder an der Grenze zum Bärenmarkt handelt, hat der Dax die Marke von 14.0000 Punkten erfolgreich unterschritten: in Zeiten, in denen Fed und EZB voll auf der Bremse stehen, ist Cash wieder king. Und in der Tat hat sich Cash besser entwickelt als praktisch alle anderen Asset-Klassen, das wird meist übersehen. Der "hawkishe Tsunami" durch Fed und EZB bedeutet, dass jede Erholung eine Verkaufsgelegenheit darstellt - da die Märkte derzeit etwas überverkauft sind, ist eine solche Erholung zu Wochenbeginn durchaus wahrscheinlich. Aber S&P 5000 wie auch der Dax haben Gegenwind von zwei Seiten: erstens verknappen die Notenbanken die Liquidität, um die Finanzkonditionen zu straffen und damit die Nachfrage zu senken. Und zweitens beschleunigen die Notenbanken damit den Abschwung der Wirtschaft noch weiter..

1. S&P 500, Dax: Vergeßt Fed und Zinsen! Konjunktur wird wichtig

2. Energiekrise kostet Europa 1 Billionen – und kein Ende in Sicht

