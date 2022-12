Handelsplattform FTX pleite - Investor verrät, wie sicher Kryptobörsen wirklich sind und wie sich Anleger vor derartigen Crashs schützen (FOTO)

Zwickau (ots) - Nachdem der hauseigene FTT-Token extrem eingestürzt war, rankten

sich bereits erste Insolvenzgerüchte um die Handelsplattform FTX. Nun gibt es

Gewissheit: Die auf den Bahamas ansässige Kryptobörse ist tatsächlich pleite.

Anleger stellen sich zu Recht die Frage, wie sicher ihr Geld bei großen Börsen

überhaupt noch ist.



"Pleiten wie diese machen deutlich, wie risikoreich Kryptomärkte sind. Anleger

gehen in solchen Fällen leer aus - aber es gibt auch Möglichkeiten, sich gegen

den Worst Case zu schützen", sagt Jens Rabe. Er hat bereits mehr als 25 Jahre

Erfahrung an der Börse und weiß, woran Anleger sichere Investitionsmöglichkeiten

erkennen. In diesem Artikel nimmt er die Entwicklungen rund um FTX unter die

Lupe und verrät, wie sich Anleger vor einem plötzlichen Börseneinbruch

absichern.





Warnzeichen mit dem gebührenden Ernst behandelnSchon im Vorfeld des Insolvenzverfahrens drangen zu der Handelsplattform FTXimmer wieder Informationen nach außen, die den CEO Sam Bankman-Fried mit wenigseriösen, teils sogar illegalen Geschäften in Verbindung brachten. So soll erKundengelder veruntreut und Kapital an sein eigenes Unternehmen Alameda Researchabgeführt haben, weshalb auch die US-Finanzbehörden gegen ihn ermitteln sollen.Die jüngste Entwicklung der Handelsplattform FTX ist als direkte Folge dieserAktivitäten zu verstehen, welche Bankman-Fried schon das Vertrauen andererKrypto-Giganten wie des Binance-CEO Changpeng Zhao kosteten. Zhao hatte nochAnfang November erwogen, FTX aufzukaufen, gab jedoch auf Twitter bekannt, dasssein Unternehmen diese Pläne aufgrund der Berichte um illegale Aktivitäten nichtweiter verfolgen werde. Andere Investoren, die den Ernst der Lage verkannten,haben nun weniger Glück: Zwar bedeutet die Insolvenz der Handelsplattform FTX,dass das Unternehmen versuchen wird, seine Schulden zu bezahlen - jedoch laufenKleinanleger weiter Gefahr, ihre Einlagen zu verlieren.Diversifikation von Krypto-Beständen - nur bei der Börse lassen, was gehandeltwerden sollEine wichtige Lektion, die Anleger aus dem FTX-Debakel lernen können, bestehtdarin, niemals alle Eier in einen Korb zu legen. Auf dem wenig reguliertenKryptomarkt ist es nicht untypisch, dass einzelne Währungen rapide an Wertverlieren. Das wirkt sich auch auf die Unternehmen aus, die damit handeln.Schlimmstenfalls wiederholt sich das Szenario, das sich um die HandelsplattformFTX abgespielt hat.Wer Kryptowährungen als Investment nutzt, sollte daher stets eine strikteTrennung von Investment- und Trading-Beständen vornehmen. Erstere dienen primärals Kapitalanlage und sollten deshalb nach Möglichkeit in einem eigenen