WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 3. Quartal 2022:



+5,4 % zum Vorjahresquartal



+1,3 % zum Vorquartal



Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland waren im 3. Quartal 2022

um 5,4 % höher als im 3. Quartal 2021. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, stiegen die Preise gegenüber dem 2. Quartal 2022 um 1,3 %. Am

stärksten erhöhten sich die Preise nicht zuletzt unter dem Einfluss weiterhin

hoher Kraftstoffpreise im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei. Im Bereich

der Güterbeförderung im Straßenverkehr gab es im Vorjahresvergleich sogar einen

neuen Rekordanstieg.



Preise im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei steigen um 10,1 % zum Vorjahr





Mit einem Anstieg der Erzeugerpreise um 10,1 % gegenüber dem Vorjahresquartalverzeichnete der stark von Kraftstoffpreisen abhängige WirtschaftsabschnittVerkehr und Lagerei im 3. Quartal 2022 die größte Preissteigerung imDienstleistungssektor.Dabei kam es in der Güterbeförderung im Straßenverkehr mit einem Plus von 14,9 %zum höchsten Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal seit Beginn der Statistik imJahr 2006, nachdem bereits im 2. Quartal 2022 ein Höchstwert (+14,2 %) erreichtworden war. Wie im Vorquartal waren die weiterhin hohen Kraftstoffpreise,steigende Allgemeinkosten und der anhaltende Mangel an Lkw-Fahrerinnen und-fahrern maßgeblich für den Anstieg der Transportkosten verantwortlich.Den stärksten Anstieg innerhalb des Wirtschaftsabschnitts Verkehr und Lagereigab es im 3. Quartal 2022 jedoch in der Luftfahrt. Hier stiegen die Preise um16,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Damit war der Anstieg nochmals höher alsim 2. Quartal 2022 (+14,1 %). Zusätzlich zu gestiegenen Kerosinpreisen gab esdurch die Sperrung des russischen Luftraums infolge des Krieges in der Ukraineweiterhin Verwerfungen bei den Flugrouten zwischen Asien und Europa mitentsprechenden Auswirkungen auf die Preise.Mit einem Anstieg von 5,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal war dieVeränderungsrate in der Personen- und Güterbeförderung in der See- undKüstenschifffahrt vergleichsweise moderat - wenngleich auf sehr hohem Niveau.Waren die Preise in den ersten beiden Quartalen 2022 im Vergleich zu denVorquartalen noch jeweils leicht rückläufig, gab es im 3. Quartal 2022 mit +7,0% wieder einen Anstieg gegenüber dem Vorquartal. Neben Veränderungen in denGrundfrachtraten waren dafür vor allem Zuschläge für Bunkeröl verantwortlich.Preise im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation steigen um 1,3 %Im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation gab es im 3. Quartal 2022einen Preisanstieg um 1,3 % gegenüber dem 3. Quartal 2021. Die wesentlichenPreistreiber waren die Telekommunikationskosten mit +1,6 %, wozu vor allem dieFestnetz- und Internetanschlüsse beitrugen, die 2,8 % teurer waren als im 3.Quartal 2021. Demgegenüber gab es bei Mobilfunktarifen einen leichtenPreisrückgang um 0,9 %. Hauptursache dafür war, dass bei gleichen Preisengrößere Datenvolumen genutzt werden konnten.Preise im Wirtschaftsabschnitt freiberufliche, wissenschaftliche und technischeDienstleistungen steigen um 3,5 %Im Wirtschaftsabschnitt freiberufliche, wissenschaftliche und technischeDienstleistungen lagen die Preise im 3. Quartal 2022 um 3,5 % über denen desVorjahresquartals. Mit einer Steigerung um 6,0 % zeichneten dafür in ersterLinie die Preise im Wirtschaftszweig Architektur- und Ingenieurdienstleistungenverantwortlich. Hier wurden allgemeine Preisanpassungen als Reaktion auf diegestiegene Inflation weitergegeben und insbesondere bei Dienstleistungen imBausektor zogen die Preise weiter an.Preise im Wirtschaftsabschnitt Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen steigenum 3,4 %Der Wirtschaftsabschnitt Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen verzeichneteim 3. Quartal 2022 einen Preisanstieg von 3,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal.Der Preis für die Überlassung von Arbeitskräften stieg hier mit +3,9 % amstärksten. Etwas schwächer war der Anstieg bei der Vermittlung vonArbeitskräften mit +3,5 %. Gründe dafür waren Branchenzuschläge undTarifanpassungen. Damit einhergehend sorgte der Fachkräftemangel vor allem inder Industrie zu einer höheren Nachfrage nach Arbeitskräften und folglich zuhöheren Preisen.Weitere Informationen:Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu Erzeugerpreisindizes fürDienstleistungen können über die Tabellen 61311 in der Datenbank GENESIS-Onlineabgerufen werden.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.