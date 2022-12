ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Präferenzen unter den Börsenbetreibern neu geordnet. Statt der Deutschen Börse gibt Analystin Haley Tam künftig der Börse Euronext die Favoritenrolle an der Seite der London Stock Exchange. Als wichtige Kriterien für ihre neue Auswahl verwies sie auf aktuelle Bewertungsmaßstäbe und/oder erwartete positive Gewinntreiber.

Für den Sektor seien Zeiten hoher Marktunsicherheit, die 2023 anhalten dürfte, zwar generell von Vorteil. Dennoch stufte Tam die Deutsche Börse in einer am Montag vorliegenden Studie von "Outperform" auf "Neutral" ab und reduzierte das Kursziel von 200 auf 185 Euro. Nach gutem Lauf in den vergangenen Monaten erwartet sie bei den Frankfurtern künftig eher Gegenwind für die Gewinnentwicklung.