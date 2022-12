Wirtschaft Ifo-Geschäftsklimaindex steigt stärker als erwartet

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Dezember gestiegen. Er verbesserte sich auf 88,6 Punkte, nach saisonbereinigt korrigierten 86,4 Zählern im November, teilte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Montag mit.



Der neue Wert liegt über den Erwartungen vieler Experten, die einen geringeren Anstieg vorausgesagt hatten. Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Lage wieder besser, so das Institut. Zuvor war der Lage-Indikator sechsmal in Folge gefallen.