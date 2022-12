Mannheim (ots) - Die INTER Lebensversicherung AG erhöht für das kommende Jahrdie laufende Gesamtverzinsung. Für Neu- und Bestandskunden liegt sie in 2023 nunbei 2,25 Prozent* (Vorjahr 2,00 Prozent). Einmalanlagen werden wiedergleichgestellt und erhalten ebenfalls 2,25 Prozent (Vorjahr 1,75 Prozent). Hinzukommen Schlussüberschussanteile - beim laufenden Beitrag liegt dieGesamtverzinsung damit bei durchschnittlich 2,73 Prozent (Vorjahr 2,52 Prozent)."Wir freuen uns, dass unsere Kunden im kommenden Jahr noch stärker von unserenguten Ergebnissen profitieren - in Form einer höheren Gesamtverzinsung. DasGeschäft mit Einmalbeiträgen gewinnt dabei in besonderem Maße hinzu", erläutertINTER Vorstandssprecher Dr. Michael Solf. "Unsere Konditionen für das kommendeJahr sind im aktuellen Sparzinsumfeld ohne Frage sehr attraktiv. Gleichwohlbleibt das neue Kapitalmarktumfeld für die Branche anspruchsvoll. Wir stellenuns dieser Herausforderung und spielen dabei die Leistungsstärke unsererKapitalanlage aus, die unabhängige Dritte erst jüngst wieder eindrucksvollbestätigt haben."Auch in 2022: Top-Bewertungen für die INTER Lebensversicherung AGWie schon in den Vorjahren erhielt die INTER Lebensversicherung AG auch im Jahr2022 wieder zahlreiche hervorragende Unternehmensratings und Bewertungen, welchedie Solidität des Unternehmens auf der einen und die Attraktivität der Produkteauf der anderen Seite einmal mehr untermauern.Eine Auswahl:- "Leistungsstärkste Lebensversicherer" , Qualitätssiegel der WirtschaftsWoche- "SEHR GUT" von Morgen & Morgen im Bilanzrating- "5 Kompasse" von ASCORE im Unternehmensscoring- "mmm sehr gut" im map-report Bilanzrating deutscher Lebensversicherer- "A" im Bonitätsrating von Assekurata bestätigt* Ist der vertraglich zugesicherte Rechnungszins höher, wird dieserselbstverständlich in jedem Fall gezahlt.Pressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationAndré Dinzler(0621) 427-1334presse@inter.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/25270/5397630OTS: INTER Versicherungsgruppe