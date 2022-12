Social Listening Reputation des Weihnachtsmannes sinkt zum zweiten Mal in Folge

Hamburg (ots) - "Morgen kommt der Weihnachtsmann..." - denkste! Der alte Mann

mit weißem Bart muss um seinen Posten als Geschenkeüberbringer bangen. In den

Süßwarenregalen wollen ihn schokoladige Schneemänner und Winter-Bären

verdrängen. Sogar Coca-Cola distanziert sich als wichtigster Auftraggeber von

der Lichtgestalt. Passt der Weihnachtsmann nicht mehr zum heutigen Zeitgeist?

Valide Fakten legen dies nahe. Schon im zweiten Jahr in Folge leidet der Ruf des

Weihnachtsmannes, wie eine Reputationsanalyse des Instituts für Management- und

Wirtschaftsforschung (IMWF) in Hamburg zeigt. Demnach kommt das Image des

Weihnachtsmannes im Vergleich zum Nikolaus nur noch halb so gut weg.



Alle Jahre wieder fragen Kinder danach, wer ihnen die Geschenke an Heiligabend

bringt. Das Christkind, der Weihnachtsmann oder der Nikolaus? Nicht nur viele

Eltern sind mit dieser Frage überfordert, selbst die Kirchen scheinen uneins

darüber zu denken.