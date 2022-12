Umfrage Erreichbarkeit im Weihnachtsurlaub leicht gestiegen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Über Weihnachten und zwischen den Jahren ist etwas mehr als die Hälfte der Berufstätigen in Deutschland dienstlich erreichbar. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Montag veröffentlicht wurde.



Demnach sind in diesem Jahr 55 Prozent der Berufstätigen auch dann dienstlich zu erreichen, wenn sie Urlaub haben - im Vorjahr waren es 53 Prozent. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lagt der Wert allerdings mit 71 Prozent noch deutlich höher. Praktisch alle, die im Weihnachtsurlaub erreichbar sind, gehen dienstlich ans Telefon (55 Prozent), fast ebenso viele (54 Prozent) sind auch per Kurznachricht erreichbar.