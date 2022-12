High Tide eröffnet neues ‚Canna Cabana‘-Geschäftslokal in Vorort von Ottawa

CALGARY, ALBERTA, 19. Dezember 2022 / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass sein ‚Canna Cabana‘-Cannabisladen am Standort 1300 Main Street in Stittsville, einem Vorort der in Ontario gelegenen Bundeshauptstadt Ottawa, mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke sowie dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen hat. Dank dieser Neueröffnung verfügt High Tide nunmehr über die 145. ‚Canna Cabana‘-Geschäftsfiliale für den Verkauf von Cannabis in Kanada bzw. den 47. Geschäftsstandort in Ontario. Mit dieser Filiale dehnt Canna Cabana seine Reichweite auf die Vororte von Ottawa aus, in denen bekanntlich sehr viele gut bezahlte Arbeitnehmer aus dem Technologiesektor und dem öffentlichen Dienst wohnen. Der Geschäftsstandort in Stittsville, an dem auch ein großer Diskonter und eine bekannte kanadische Apothekenkette angesiedelt sind, liegt an der örtlichen Hauptverkehrsader und ist nur wenige Minuten von einer nationalen Lebensmittelkette entfernt.

„Ich freue mich, die Eröffnung unserer 47. Filiale in Ontario und unseres ersten Ladens in Stittsville bekannt geben zu können. Damit erweitern wir die Präsenz unserer Marke Canna Cabana in der größten Provinz des Landes. Unser einkaufsfreundliches Ladenlayout und unsere unschlagbaren Preise kommen sehr gut an, wie unsere rasch wachsende Mitgliederschar im Cabana Club sowohl in der Region Ottawa als auch in ganz Kanada beweist“, so Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.

„Ottawa ist ein fantastischer Markt für Canna Cabana. Unsere bestehenden Läden in dieser Region haben unsere Erwartungen stets übertroffen. Wir setzen auch in Zukunft auf den strategischen Ausbau unseres Filialnetzes, um in erfolgreichen Märkten wie Ottawa noch besser Fuß fassen zu können. Bis ins Jahr 2023 hinein werden wir an diesen leistungsstarken Standorten in raschem Tempo weitere Filialen eröffnen und unser innovatives Diskontclub-Modell landesweit auf Gemeinden jeder Größe ausdehnen“, fügt Herr Grover hinzu.