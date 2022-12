Wirtschaft Bundesbank hofft auf Auslandsnachfrage

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesbank setzt bei einem Weg aus der wirtschaftlichen Krise auch auf den Rest der Welt. Im zweiten Halbjahr 2023 werde die Auslandsnachfrage wieder anziehen, schreibt die Zentralbank in ihrem Monatsbericht, der am Montag veröffentlicht wurde.



Gleichzeitig nehme dann die Unsicherheit ab, der Preisdruck von den Energierohstoffen lasse nach und die Inflationsrate sinke. "Da der Arbeitsmarkt robust bleibt und die Löhne kräftig steigen, legen die realen Haushaltseinkommen und der private Konsum wieder zu", hofft die Bundesbank in ihrem Ausblick. Bis Mitte 2023 würden die realen verfügbaren Einkommen und der Konsum der privaten Haushalte aber noch sinken.