Geld nachhaltig anlegen bei Inflation? So geht's / Inflation und eine drohende Rezession sorgen für ein Auf und Ab an den Finanzmärkten / Hier sind Tipps für die Geldanlage in unsicheren Zeiten

Vaduz (ots) - "Zeitenwende" ist gerade erst zum Wort des Jahres 2022 gewählt

worden. Der Begriff, den in diesem Jahr insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz

geprägt hat, steht für den Beginn einer neuen Ära. Konkret ist die veränderte

Außenpolitik vieler westlicher Staaten im Zusammenhang mit dem Einmarsch der

russischen Truppen in die Ukraine im Februar 2022 gemeint. Neben dem

Ukraine-Krieg gibt es viele weitere Krisenherde weltweit, so dass man spätestens

seit dem Ausbruch des Corona-Virus geneigt ist, von einer nicht enden wollenden

Krisenzeit zu sprechen.



Und wie sahen die vergangenen zwölf Monate an den Börsen aus? Herausfordernd,aber nicht außergewöhnlich. Ein Blick auf die Finanzmärkte in der langen Fristzeigt, dass es Turbulenzen bzw. große Kursschwankungen an den Börsen schon immergegeben hat. Dabei haben Krisenzeiten mit den damit verbundenen Kursrückgängenetwa von Aktien die unangenehme Eigenschaft, dass sie sich leider nichtvorhersehen lassen. Für Anleger:innen ist daher entscheidend, das Umfeld richtigeinzuschätzen und die passenden Schlüsse für die eigene Geldanlage zu ziehen. InZeiten wie diesen, in denen es Inflation gibt, die Zinsen wieder steigen und dieWeltwirtschaft diverse Krisen meistern muss, ist der Dreiklang aus langfristiganlegen, regelmäßig anlegen und Chancen steigender Zinsen nutzen , entscheidend.Insbesondere wer für das Alter vorsorgen will, kommt dabei an einerKapitalmarktanlage, etwa in Aktien kaum vorbei. Zeit ist hier ein entscheidenderFaktor für den Anlageerfolg. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Geld inAktien oder Anleihen von Unternehmen investiert bzw. angelegt werden soll, diesich für einen nachhaltigen Wandel etwa in den Bereichen Umwelt, Klima, Energieoder Artenvielfalt einsetzen. Ein Anliegen bei der Geldanlage, das neben einerentsprechenden Rendite nicht nur für große, kapitalstarke institutionelleInvestoren, sondern auch für private Anleger immer wichtig werden sollte. Denndiese "grünen" Unternehmen brauchen Zeit, Planungssicherheit und eine solideFinanzierung, um ihre Vorhaben umzusetzen - jeder Beitrag zählt.Steigende Zinsen bieten ChancenAuch Schwankungen gehören zur Kapitalanlage dazu. Wer in regelmässigenZeitabständen einen gewissen Betrag für seinen Vermögensaufbau zurücklegt, etwaüber einen Sparplan, der kann aber über den sogenanntenDurchschnittskosteneffekt (Cost-Average-Effekt) von eben diesenMarktschwankungen profitieren. Denn durch viele Spar- und damit Kaufzeitpunktelegt man tendenziell öfter zu günstigeren Konditionen sein Geld an, als wenn man