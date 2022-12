Elektrisiert zu 100 Prozent Opel auf dem Brüsseler Autosalon 2023 (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -



- Weltpremieren: Gleich vier Opel-Modelle erstmals vor Publikum

- Batterie-elektrische Speerspitze: Astra Electric führt Opel-Angebot in Belgien

an

- GSe reloaded: Neuer Astra Sports Tourer GSe und Grandland GSe vor Ort

- Mehr Reichweite: Mokka Electric jetzt mit 406 Kilometer (WLTP[1]) rein

elektrischem Fahrspaß

- Lokal emissionsfreie Transporter: Vollelektrische Nutzfahrzeuge Combo-e und

Vivaro-e



Die 100. Auflage des Brüsseler Autosalons wird die Besucher elektrisieren -

genauso wie Opel. Der Messeauftritt des Rüsselsheimer Automobilherstellers wird

vom 14. bis 22. Januar 2023 im charakteristischen CI-Markengelb erstrahlen. Ein

Auftritt voller Energie, denn alle auf dem gemeinsamen Stellantis-Stand 5101 in

Halle 5 ausgestellten Fahrzeuge mit dem Blitz fahren entweder vollelektrisch

oder mit elektrifiziertem Plug-in-Hybrid vor. Viele davon zum ersten Mal: So

feiert der erste batterie-elektrische Astra in der Jahrzehnte währenden

Erfolgsgeschichte des Kompaktklasse-Bestsellers in Brüssel seine Weltpremiere.