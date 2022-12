LyondellBasell erhöht Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, einschließlich Scope 3

HOUSTON und LONDON, 19. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), ein führendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Ziel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) für 2030 für Scope-1- und Scope-2-Emissionen von 30 Prozent auf 42 Prozent im Vergleich zu 2020 erhöhen wird. Darüber hinaus wird das Unternehmen für 2030 ein Ziel für die Reduzierung der THG-Emissionen nach Scope 3 von 30 Prozent festlegen, bezogen auf das Basisjahr 2020 und in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Science Based Targets Initiative (SBTi). Das bereits früher angekündigte Ziel des Unternehmens, bis 2050 die THG-Emissionen aus dem globalen Betrieb auf Null zu reduzieren, bleibt unverändert.

„Wir glauben, dass ein ehrgeizigeres THG-Reduktionsziel erreichbar ist und einen erheblichen Wert für alle unsere Stakeholder schaffen wird", sagte Peter Vanacker, CEO von LyondellBasell. „Die Verringerung der Emissionen und der gleichzeitige Aufbau eines Weltklasse-Unternehmens für Kreislaufwirtschaft und kohlenstoffarme Lösungen ist notwendig, um die Anforderungen zu erfüllen, die wir in der gesamten Wertschöpfungskette sehen. Dieser Ansatz ist nicht nur gut für die Gesellschaft, sondern auch gut für die Wirtschaft. Wir werden einen disziplinierten Ansatz verfolgen, um renditestarke Projekte zu priorisieren, und wir werden unsere Renditeerwartungen weiterhin erfüllen."

Schätzungen der Investitionsausgaben, die zur Erreichung der Emissionsminderungsziele erforderlich sind, werden in den langfristigen Plan des Unternehmens aufgenommen. Es wird nicht erwartet, dass diese Investitionen in den nächsten drei Jahren einen wesentlichen Anteil an den Gesamtinvestitionen ausmachen und die Strategie der Kapitalallokation ändern. Viele der Projekte zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, aber das Unternehmen wird seine Investitionen in Treibhausgasemissionen auf der Grundlage der Ertragsrate der einzelnen Projekte bewerten, weiterverfolgen und nach Prioritäten ordnen.