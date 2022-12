Berlin (ots) -



- Immobilienpreise im vierten Quartal deutschlandweit um durchschnittlich 2,8

Prozent gesunken; Angebot um 7,5 Prozent gestiegen

- Rund zwei Drittel der Kaufinteressenten gaben Immobiliensuche jüngst

vollständig oder zeitweise auf

- 35 Prozent der Kaufinteressenten suchen mittlerweile kleinere Immobilien



Auch im vierten Quartal dieses Jahres sind die Preise für Immobilien gesunken.

Damit setzt sich der Preisrückgang im gesamten Bundesgebiet und in allen

A-Städten fort, wie eine aktuelle Auswertung von McMakler Research, der

Plattform für Immobilienmarktanalysen von McMakler, zeigt*. Eine von McMakler in

Auftrag gegebene Umfrage** ergab zudem, dass rund zwei Drittel (65 Prozent)

aller grundsätzlich Kaufinteressierten ihre Immobiliensuche in den vergangenen

Monaten aufgegeben oder pausiert haben. Von den verbleibenden Kaufinteressenten

hat rund die Hälfte (44 Prozent) ihre Suchkriterien angepasst und bevorzugt nun

unter anderem Immobilien mit modernen Heizsystemen und guter Isolierung.





Negative Preisentwicklung erstmals im gesamten BundesgebietIm Gegensatz zum vorläufigen Quartal, in dem die Bundesländer Sachsen-Anhalt,Thüringen und Sachsen noch einen Preisanstieg verzeichneten, folgten im viertenQuartal ausnahmslos alle Bundesländer dem Negativtrend. So sanken in Deutschlanddie Immobilienpreise zwischen Oktober und Dezember um durchschnittlich 2,8Prozent. Dabei war der Preisrückgang für Häuser mit 3,8 Prozent deutlich stärkerals für Wohnungen mit 1,9 Prozent.Auf Bundesländerebene verzeichnete Niedersachsen mit 3,2 Prozent den höchstenPreisrückgang. Es folgten Brandenburg mit einem Rückgang von 2,5 Prozent sowieSchleswig-Holstein mit 2,4 Prozent. Den geringsten Preisrückgang verzeichneteHessen mit 1,3 Prozent. Die höchsten Kaufpreise wiesen Hamburg mitdurchschnittlich 4.930 Euro pro Quadratmeter, Berlin mit 4.181 Euro jeQuadratmeter sowie Bayern mit durchschnittlich 3.428 Euro pro Quadratmeter auf.Top-7-Städte: Stärkster Preisrückgang in Stuttgart und Frankfurt am MainIm Vergleich der A-Städte zeigte sich weiterhin ein allgemeiner Rückgang derKaufpreise. Stuttgart wies im Quartalsvergleich mit 4.890 Euro pro Quadratmeterden stärksten Rückgang (-6,3 Prozent) auf. Auch in Frankfurt am Main sanken dieKaufpreise um 6,3 Prozent auf 5.231 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Hamburgmit einem Rückgang von 5,6 Prozent auf 4.922 Euro pro Quadratmeter.Markttrend: Weiter steigendes Angebot bei rückläufiger NachfrageDas Immobilienangebot in Deutschland verzeichnete mit 7,5 Prozent auch imvierten Quartal 2022 einen deutlichen Anstieg, allerdings blieb der Zuwachs