Vereinbarung zwischen E2S Power und India Power ebnet den Weg zur Dekarbonisierung von Kraftwerken mit fossilen Brennstoffen

Wettingen, Schweiz (ots/PRNewswire) - E2S Power (https://e2s-power.com/) , ein

führender Entwickler von thermischen Energiespeicherlösungen, und India Power

Corporation Limited (https://www.indiapower.com/) (IPCL), einer der führenden

Stromversorger in Indien, haben eine Vereinbarung über den Betrieb einer

250-KWh-Pilotanlage für thermische Energiespeicherung in Indien unterzeichnet.

Die Pilotanlage wurde im Werk von E2S Power in weniger als neun Monaten

entwickelt, gebaut und getestet. Sie hat die Werksabnahmeprüfungen bestanden und

wird im ersten Quartal 2023 nach Indien geliefert werden. Dies ist der erste

Schritt zur weltweiten Einführung der E2S-Lösung.



Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, thermische Kraftwerke in saubere

Energiespeicher umzuwandeln, und damit einen wichtigen Beitrag zum Wachstum der

erneuerbaren Energien in den USA leisten. Diese Lösung kann in naher Zukunft

eingesetzt werden, um die dringend benötigte Energiespeicherung zu

gewährleisten, und sie wird dabei den Großteil der Infrastruktur von

Wärmekraftwerken nutzen, die stillgelegt werden, und Arbeitsplätze sichern.