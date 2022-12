Drittgrößte ALDI SÜD Filiale eröffnet in Böblingen

Böblingen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -



- Am 15.12.2022 eröffnete der Discounter seine drittgrößte Filiale.

- Die neue Filiale bietet ein noch besseres Einkaufserlebnis.

- Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz kassierte für einen guten Zweck.



Die Einwohner von Böblingen freut es: Seit letzten Donnerstag können sie in

ihrer Stadt in der drittgrößten ALDI SÜD Filiale einkaufen gehen. Der Discounter

hat dort eine moderne, luftige Filiale gebaut - mit 10 Meter hohen Decken und in

einem neuen Design, das die Frische der Lebensmittel von ALDI SÜD unterstreicht.

Auf insgesamt 1.700 Quadratmetern Verkaufsfläche erwartet die Kundinnen und

Kunden, wie vom Erfinder des Discounts gewohnt, ein vielfältiges Sortiment in

hoher Qualität und zum bestmöglichen Preis.