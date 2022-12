Es dürfte ruhiger, aber nicht besser werden an den Märkten

Für die wichtigen Impulse dürften in den kommenden Tagen die Konjunkturdaten zuständig sein. Hier steht vor allem aus den USA eine ganze Reihe hochkarätiger Veröffentlichungen an, darunter das Bruttoinlandsprodukt, die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter, das Verbrauchervertrauen, die persönlichen Einkommen und Ausgaben sowie Daten vom Immobilienmarkt. Hierzulande werden unter anderem das Ifo-Geschäftsklima und das Verbrauchervertrauen bekanntgegeben. Die Daten dürften auch auf ihren möglichen Einfluss auf das Vorgehen der Notenbanken hin analysiert werden, wie überhaupt die Geldpolitik fürs Erste das dominante Thema an den Märkten bleiben dürfte. Insofern können sich auch die Zahlen zu den Erzeugerpreisen in Deutschland der Aufmerksamkeit der Anleger gewiss sein.Mit Blick auf Einzelunternehmen dürfte der Montag interessant sein, wenn die Änderungen in den Zusammensetzungen wichtiger Börsenindizes greifen. So ersetzt die Porsche AG nur wenige Monate nach ihrem Börsengang im Dax Puma . Der Sportartikelhersteller notiert dann im MDax , aus dem wiederum Deutsche Wohnen und Varta absteigen..