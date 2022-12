Nachdem Mercedes-Benz im Bereich von 50,20 Euro in der zweiten Jahreshälfte und im laufenden Abwärtstrend ein Doppelboden gelungen ist, kam es nur wenig später zu einem Ausbruch über den Trend und einem daraus resultierenden Kaufsignal. In der Spitze erreichte die Aktie einen Wert von 65,83 Euro und ging Mitte November in eine Seitwärtskonsolidierung über. Das für ein Kaufsignal notwendige Triggerniveau zwischen 60,00 und 61,66 Euro fungiert nun als wichtige Unterstützung, die es unbedingt gilt zu halten. Anderenfalls könnte der Doppelboden aus den letzten Monaten merklich in Gefahr geraten.

Richtung klar gesetzt

Obwohl per Definition ein Kaufsignal und damit eine potenzielle Trendwende vorliegen, müssen sich bullische Marktteilnehmer in der Mercedes-Benz-Aktie für eine größere Erholungsbewegung deutlich mehr anstrengen. Solange der Bereich um 60,00 Euro verteidigt wird, bleiben auch Anstiegschancen an 68,00 und darüber 68,42 Euro bestehen. Aber erst darüber dürfte ein Befreiungsschlag größeren Ausmaßes Kurspotenzial sogar zurück an Jahreshochs bei 77,90 Euro entfalten. Schmeißen Käufer dagegen hin und Mercedes-Benz fällt unter 59,07 Euro zurück, würde dies weitere Abwärtsrisiken in Richtung 56,70 und darunter sogar 54,83 Euro eröffnen.