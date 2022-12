Apotheken gegen 'Flohmärkte für Medikamente'

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts von Lieferengpässen für manche Medikamente haben sich die Apotheken gegen Ideen zu Nachbarschafts-Flohmärkten gewandt. "Arzneimittel gehören in Apotheken, nicht auf den Flohmarkt - schon gar keine abgelaufenen Arzneimittel", sagte der Präsident der Bundesapothekerkammer, Thomas Benkert, am Montag. Er äußerte sich schockiert über einen derartigen öffentlichen Vorschlag.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hatte dem "Tagesspiegel" gesagt: "Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Kranke abgeben. Wir brauchen so was wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft."