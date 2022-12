Porsche statt Puma: Der Autobauer ersetzt den Sportartikelhersteller im Deutschen Leitindex. Über einen sogenannten Fast Entry ist Porsche nach nur 81 Tagen an der Börse in den Dax aufgestiegen, am Montagmorgen starten die Papiere mit einem leichten Plus in den Handelstag. Noch am Freitagnachmittag gehörten die Titel zu den Verlierern, ihnen ging im XETRA-Handel die Puste aus mit zwischenzeitlichen Verlusten um mehr als zwei Prozent.

Sechs von zwölf Analysten empfehlen die Aktie derzeit zum Kauf, fünf raten zum Halten und ein Analyst rät zum Verkauf. Letzterer ist Daniel Roeska von dem US-Analysehaus Bernstein Research. Er hat die Einstufung für die Porsche AG zuletzt auf "Underperform“ mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Nachfragebelastung für Europas Autobauer durch die steigenden Zinsen und Energiekosten wirke sich bisher vor allem auf den Auftragsbestand aus, sagt Roeska. Die Absatzentwicklung und die Preisdisziplin seien aber besser, als es die Bewertungen vermuten ließen. Dazu hätten die Hersteller die Kosten deutlicher als erwartet gesenkt. Generell hätten sich die Premium-Hersteller besser geschlagen als die Masseproduzenten. Die zuletzt schwache Kursentwicklung der Ende September an die Börse gegangenen Volkswagen-Sportwagentochter Porsche AG untermauere derweil seine Anlageempfehlung. Die Branche unterschätze indes immer noch die strategischen Risiken durch die tiefgreifenden Strukturveränderungen aufgrund des Elektrifizierungstrends sowie der wachsenden Bedeutung von Software.

Deutlich optimistischer sind die Stimmen der Goldman-Sachs-Analysten. George Galliers belässt die Titel auf "Buy“ mit einem Kursziel von 120 Euro. Das kommende Jahr dürfte von einer Verbesserung des Halbleiterangebots und dem Bestreben, das Preis-Mix-Verhältnis aufrechtzuerhalten, geprägt werden. Der Inflationsdruck sollte bei den Herstellern nachlassen, bleibe aber wohl ein Problem für die Zulieferer. Aktuell notieren die Porsche-Titel bei rund 97 Euro pro Stück.

(lif) für die wallstreet:online Zentralredaktion