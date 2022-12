Else kündigt eine Investition mit einem Bruttoerlös von bis zu 13,75 Mio. US$ an

Vancouver, British Columbia, 19. Dezember 2022 – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSX: BABY) (OTCQX: BABYF) (FWE: 0YL) (das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen mit Lind Global Fund II LP, einer Körperschaft, die von The Lind Partners, LLC, einem in New York ansässigen institutionellen Fondsmanager, verwaltet wird (zusammen „Lind“), eine endgültige Finanzierungsvereinbarung über wandelbare Wertpapiere (die „Vereinbarung“) abgeschlossen hat. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird das Unternehmen bei Abschluss eine erste Wandelanleihe (die „erste Wandelanleihe“) mit einem Nennwert von 5.100.000 US$ ausgeben, wodurch nach Abzug des Erstausgabeabschlags und der Abschlussgebühren Mittel in Höhe von 4.133.125 US$ bereitgestellt würden.

Bei Abschluss wird die erste Wandelanleihe eine 36-monatige Laufzeit haben; nach Ablauf einer 120-tägigen Sperrfrist kann sie in Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) umgewandelt werden. Lind kann jeden Monat ein Zwanzigstel des Nennwerts zu einem Umtauschpreis umwandeln, der 85 % des volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurses der Aktien unmittelbar vor jeder Umwandlung entspricht, vorbehaltlich des Rechts, Umwandlungen unter bestimmten Umständen zu erhöhen. Der ausstehende Nennwert der ersten Wandelanleihe kann nach 180 Tagen im Ermessen des Unternehmens mit einem Aufschlag von 5 % in bar zurückgezahlt werden (das „Rückkaufsrecht“). Wenn das Unternehmen von seinem Rückkaufsrecht Gebrauch macht, hätte Lind die Möglichkeit, bis zu 33 % des Nennwerts der ersten Wandelanleihe in Aktien umzuwandeln.

Nach der Ausgabe der ersten Wandelanleihe wäre das Unternehmen berechtigt, weitere 1.250.000 US$ (die nach gegenseitiger Vereinbarung auf 3.000.000 US$ erhöht werden können) (die „zweite Zeichnung“) zu zeichnen – dies vorbehaltlich der Bedingungen der förmlichen Vereinbarungen – und anschließend nach gegenseitiger Vereinbarung im Gegenzug für die Ausgabe zusätzlicher Wandelanleihen eine optionale Folgeinvestition von bis zu 6.500.000 US$ (die „dritte Zeichnung“) zu zeichnen.

Die erste Wandelanleihe sowie ggf. jede der zusätzlichen Wandelanleihen werden abgetrennte Warrants (die „Warrants“) zum Kauf von Stammaktien enthalten. In Verbindung mit der ersten Wandelanleihe wird das Unternehmen 8.247.129 Warrants mit einem Ausübungspreis von 1,15 C$ pro Aktie und einem Verfallsdatum von 48 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeben. Die Anzahl der Warrants, die bei der zweiten und dritten Zeichnung ausgegeben werden, wird auf der Grundlage von 75 % des Zeichnungsbetrags geteilt durch den volumengewichteten Durchschnittskurs pro Aktie während der zwanzig (20) aufeinanderfolgenden Handelstage unmittelbar vor dem Abschlussdatum der zweiten bzw. dritten Zeichnung berechnet. Der Ausübungspreis der Warrants, die bei der zweiten und dritten Zeichnung ausgegeben werden, entspricht dem höheren der beiden folgenden Werte: (i) dem volumengewichteten Durchschnittskurs pro Aktie (in kanadischen Dollar) für die fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstage unmittelbar vor dem Abschlussdatum der zweiten bzw. der dritten Zeichnung und (ii) 130 % des volumengewichteten Durchschnittskurses pro Aktie (in kanadischen Dollar) für die zwanzig (20) aufeinanderfolgenden Handelstage unmittelbar vor dem Abschlussdatum der zweiten bzw. dritten Zeichnung.