KfW mit historischer Mittelaufnahme in Höhe von rund 90 Mrd. EUR im Jahr 2022

- Euro-Anleihen machen 65 % der Kapitalmarkt-Refinanzierung aus - Liquide Anleihen und Währungsvielfalt sind hochgeschätzte Merkmale der KfW-Refinanzierung

- 'Green Bonds - Made by KfW' übersteigen 50 Mrd. Euro-Marke - 2023: KfW plant Mittelaufnahme in Höhe von 80-85 Mrd. EUR, darunter mindestens 10 Mrd. EUR über Green Bonds



2022 stellt ein Ausnahmejahr auch für die KfW dar. Der Krieg in Europa, die damit verbundene Energiepreiskrise sowie hohe Inflationsraten und die eingeleitete Zinswende haben ein Umfeld geschaffen, das von Unsicherheit und Volatilität geprägt war. Die KfW hat in dieser Lage gleichwohl das höchste Finanzierungsvolumen ihrer Geschichte bereitgestellt und hierfür allein über Anleiheemissionen an den internationalen Kapitalmärkten ein Rekordvolumen von umgerechnet rund 90 Mrd. EUR aufgenommen. Ergänzend hat sie, wie im Juli 2022 angekündigt, ihre Geldmarkt-Aktivitäten erweitert, um im Rahmen von Zuweisungsgeschäften des Bundes zur Sicherstellung der Energieversorgung in Deutschland und Europa kurzfristig benötigte Liquidität ("Brückenfinanzierungen") bereitzustellen.