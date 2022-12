FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn knapp über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Am Montagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0605 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zwischenzeitliche Gewinne konnte der Euro nicht halten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0619 Dollar festgesetzt.

Solide Konjunkturdaten aus Deutschland gaben dem Euro zeitweise Rückenwind. Das Ifo-Geschäftsklima - Deutschlands wichtigstes Wirtschaftsbarometer - stieg im Dezember den dritten Monat in Folge. In den betrachteten Sektoren hellte sich die Stimmung jeweils auf, lediglich am Bau trübte sich das Klima ein. Die allgemein bessere Stimmung weckt Hoffnungen, dass die wirtschaftliche Abschwächung infolge des Ukraine-Kriegs nicht ganz so drastisch ausfallen wird wie ursprünglich befürchtet.