Nachhaltigkeit Unternehmen tun nicht mehr als der Gesetzgeber fordert / INVERTO-Studie zu Nachhaltigkeit im Einkauf: Versorgungssicherheit und Kosten rangieren vor ESG-Kriterien (FOTO)

Köln (ots) - Über 90 Prozent der Unternehmen, die an der Studie "Nachhaltigkeit

im Einkauf" von INVERTO teilgenommen haben, verfügen über eine

Nachhaltigkeitsstrategie oder arbeiten diese gerade aus. Dennoch stehen aktuell

Versorgungssicherheit und Kostenkontrolle im Vordergrund. Wichtigster Treiber

für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskriterien ist der Gesetzgeber.



Grundsätzlich sehen die Befragten die Relevanz des Themas Nachhaltigkeit als

sehr hoch an. Mit 62 Prozent rangiert das Ziel, eine umweltfreundliche und

sozial verantwortliche Wertschöpfung aufzubauen, auf Platz zwei der wichtigsten

Aufgaben im Einkauf. Wenn es allerdings darum geht, Strategie und Ziele in

konkrete Taten umzusetzen, schwindet das Engagement: So befassen sich jeweils

weniger als ein Drittel der Studienteilnehmer:innen mit Müllvermeidung,

Recycling oder der Verringerung des Wasserverbrauchs. Nur 45 Prozent streben an,

den Energieverbrauch zu verringern, 44 Prozent haben Maßnahmen zur

Dekarbonisierung etabliert. Ins Bild passt, dass sich nur ein Fünftel der

Unternehmen ein Net-Zero-Ziel gesetzt hat.