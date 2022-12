UL Solutions und die Fire Protection Association eröffnen neues Labor für Brandprüfungen im Vereinigten Königreich

BLOCKLEY, England, 19. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften, gab heute in Zusammenarbeit mit der U.K. Fire Protection Association (FPA), einer aktiven Forschungs- und Prüforganisation und der nationalen Brandschutzorganisation des Vereinigten Königreichs, die Eröffnung eines neuen Labors zur Prüfung der Feuerbeständigkeit von Bauprodukten und -systemen, Türen und Fenstern, Brandschutzabschottungen, Fugensystemen und verwandten Feuerschutzprodukten bekannt.

Als Reaktion auf die dringende Nachfrage nach mehr Brandprüfungseinrichtungen im Vereinigten Königreich wurde heute in Blockley, Gloucestershire, ein großes neues Labor für Feuerbeständigkeitsprüfungen eröffnet, das über zwei der größten Öfen ihrer Art verfügt.

Die in Blockley, Gloucestershire, im Herzen der Cotswolds gelegene Einrichtung verfügt über von UL Solutions finanzierte Öfen zur Prüfung der Feuerbeständigkeit, von denen Hersteller aus dem Vereinigten Königreich, Europa und der ganzen Welt profitieren werden, die eine unabhängige Feuerprüfung und Zertifizierung benötigen. Die Prüfmöglichkeiten des Labors, die von der FPA durchgeführt werden, werden Herstellern zugute kommen, die UKCA- und CE-Kennzeichnungsdienste (Konformitätsbewertung im Vereinigten Königreich und Conformité Européenne-Kennzeichnung) in Anspruch nehmen wollen.

Das von UKAS nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labor verfügt über BS 8414-Prüfstände, die durch zwei neue Öfen ergänzt werden. Der große, 4 mal 3 Meter große Wandofen kann größere Prüfmuster aufnehmen, und es können mehr Systeme gleichzeitig geprüft werden, so dass UL Solutions seinen Kunden schnellere Ergebnisse liefern kann.

„Dieses neue Labor bietet die dringend benötigte zusätzliche Kapazität für Feuerbeständigkeitsprüfungen, und wir freuen uns, dass wir mit der FPA an diesem Projekt gearbeitet haben", erklärte Karine Johnfroe, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin der Gruppe „Built Environment" bei UL Solutions. „Die Partnerschaft zwischen der FPA und UL Solutions unterstreicht unsere gemeinsame Mission, für eine sicherere Welt zu arbeiten. Mit dem Labor in Blockley und dem Angebot von Dienstleistungen, die helfen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sind wir in der Lage, gegenüber den Aufsichtsbehörden als zuverlässiger und vertrauensvoller Anbieter aufzutreten, und gleichzeitig Bauunternehmer und Bauherren dabei zu unterstützen, dass die von ihnen verwendeten Bauprodukte die gesetzlichen Anforderungen erfüllen."