Jourdan sichert sich von North American Lithium feste Verpflichtung in Höhe von 4 Mio. CAD sowie Option von 6 Mio. CAD zur Exploration des Lithiumprojekts Vallée

19. Dezember 2022 – Toronto (Kanada) – Jourdan Resources Inc. (TSXV: JOR; OTCQB: JORF; FWB:2JR1) („Jourdan“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass North American Lithium Inc. („NAL“), ein Tochterunternehmen von Sayona Mining Limited (ASX: SYA; OTCQB: SYAXF) („Sayona“), das vor kurzem eine Earn-in- und Joint-Venture-Vereinbarung mit Jourdan eingegangen ist (die „Earn-in-Vereinbarung“), gemäß eines Treuhandvertrags zwischen Jourdan, Sayona und TMX Trust Company (der „Treuhandvertrag“) 4 Mio. CAD (der „Treuhandbetrag“) in ein Treuhandkonto eingezahlt hat. Weitere Informationen über die Earn-in-Vereinbarung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. November 2022, das unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com zu finden ist.

Gemäß dem Treuhandvertrag muss NAL bis zum 14. November 2023 den gesamten Treuhandbetrag in Explorationsarbeiten auf 28 Claims des Lithiumprojekts Vallée des Unternehmens (die „Earn-in-Claims“) investieren, um eine Beteiligung von 25% an den Earn-in-Claims zu erhalten. Demnach stellt NALs Verpflichtung zur Investition des Treuhandbetrags eine feste Verpflichtung gemäß der Earn-in-Vereinbarung dar. Sollte NAL nicht den gesamten Treuhandbetrag vor Ablauf der Frist in Explorationsarbeiten investieren, ist jeglicher Betrag, der noch auf dem Treuhandkonto ist, gemäß Treuhandvereinbarung an Jourdan freizugeben. Außerdem hat NAL die Option, weitere 6 Mio. CAD bis zum 14. November 2024 zu investieren, um eine weitere Beteiligung von 25% an den Earn-in-Claims zu erhalten.

Zurzeit arbeitet das Unternehmen zusammen mit NAL an der Entwicklung eines Arbeitsprogramms, das durch den Treuhandbetrag finanziert werden soll. Die Parteien planen, dass das Arbeitsprogramm ein Bohrprogramm umfasst, mit dem im ersten Quartal 2023 begonnen werden soll.

„Wir freuen uns sehr auf gemeinsame Explorationsbemühungen mit unserem neuen Partner, der die benachbarte Mine NAL betreibt“, sagte Jourdans Executive Chairman Dr. Andy Rompel. Weiterhin sagte er: „Mit den neuen Finanzmitteln möchten wir den bekannten Pegmatitschwarm noch weiter nach Südwesten hin explorieren, und es sind Diamantbohrungen geplant, um eine vorläufige Mineralressourcenschätzung zu erstellen.“