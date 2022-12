Darüber hinaus prüft Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) einen Aktiensplit oder eine aktienbasierte Dividende, sobald FINRA die neue Form 211 bearbeitet hat. Das Unternehmen erwägt einen Aktiensplit im Verhältnis 1:5, um die Liquidität zu erhöhen, die Geld-Brief-Spanne zu verringern und das Handelsvolumen zu steigern. Darüber hinaus prüft es die Möglichkeit, Aktionären eine Dividende in Form einer neuen Kategorie von Stammaktien mit den gleichen Rechten wie die derzeitige Kategorie auszugeben. Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) plant, bei FINRA eine weitere Form 211 einzureichen, um beide Kategorien von Stammaktien für den öffentlichen Handel zuzulassen.

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) steht in Kontakt mit Nasdaqs First North Growth Market in Schweden, um an dieser Börse notiert zu werden. Am 15. Dezember 2022 hatte DCM Asesores, der europäische Berater des Unternehmens für die Börsennotierung, eine Besprechung mit Nasdaq First North Growth Market, um als Berater zertifiziert zu werden. DCM Asesores wird voraussichtlich bis Mitte/Ende Februar 2023 die Schulung zum zertifizierten Berater absolvieren und Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) während des Notierungsverfahrens am Nasdaq First North Growth Market begleiten. Nasdaq hat die Reservierung des Symbols NASDAQ: MUSIC für die Notierung von Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) bereits bestätigt.

Darüber hinaus arbeitet Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) mit seinem Rechtsbeistand daran, ein gegen Ayujoy Herbals (OTC: AJOY) erwirktes Urteil einzutreiben, und erwartet eine Antwort auf eine Schiedsklage, die von Pro Music Rights und dem Jake P. Noch Family Office bei FINRA eingereicht wurde und in der von OTC Link LLC bis zum 6. Januar 2023 386.574.108,25 $ zuzüglich Zinsen und Kosten gefordert werden.