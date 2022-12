Hintergrund sind der Mangel bei zahlreichen Arzneimitteln in der derzeitigen Krankheitswelle und die Überlastung vieler Kliniken. "Die Patientinnen und Patienten sind akut gefährdet, unterversorgt zu werden", warnte Schirdewan./vsr/DP/mis

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke fordert 10 000 Euro Rückholprämie für ehemalige Beschäftigte im Gesundheitswesen, um die Personalnot zu lindern. Nötig seien zudem mehr Stellen, mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen, sagte Linken-Chef Martin Schirdewan am Montag in Berlin. Darüber hinaus verlangte er, die Herstellung von Medikamenten zurück nach Europa zu holen und die Kapazitäten hier auszubauen.

Linke will Rückholprämie für Mitarbeiter im Gesundheitssystem

