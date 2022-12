WARBURG RESEARCH stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach der außerordentlichen Hauptversammlung und der beschlossenen Sonderdividende von 230 auf 210 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Nachdem der Autobauer fast zwei Jahre von für ihn vorteilhaften Preis- und anderen Effekten profitiert habe, dürfte sich dies 2023 allmählich ändern, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass sich die allgemeine Verfügbarkeit von Fahrzeugen verbessern und zugleich die Nachfrage zurückhaltender werden dürfte. Daher rechnet Hidir mit einem moderaten Rückgang der Ergebnisse im kommenden Jahr./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -10,30 % und einem Kurs von 123,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Mustafa Hidir

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m