NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche dürfte im vierten Quartal in sämtlichen Teilsegmenten von einer Verschlechterung der Volumina im Vergleich zum Vorquartal betroffen sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund sei die sinkende Nachfrage angesichts der steigenden Preise./tav/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2022 / 09:38 / GMT

Rating: Neutral

Analyst: JPMorgan