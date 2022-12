In einer von Musk selbst eingeleiteten Twitter-Umfrage sprach sich die Mehrheit der Nutzer für seinen Rücktritt aus. Zuvor hatte Musk versichert, sich an das Ergebnis des Votums zu halten. Marktanalystin Susannah Streeter von der Investmentgesellschaft Hargreaves Landsdown sieht hinter einem Rücktritt die Hoffnung, dass Musk dem Autobauer endlich die Aufmerksamkeit schenkt. Denn Tesla benötige dies dringend in einer Zeit, in der das Unternehmen von der Erwartung einer sinkenden Nachfrage in China erschüttert werde.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem klaren Rückgang in der Vorwoche deutet sich für die US-Aktienmärkte am Montag ein stabiler Auftakt an. Leicht positive Impulse lieferten Hoffnungen, dass die Zentralbanken ihren Kampf gegen die Inflation gewinnen würden, sowie die Zusage der chinesischen Führung, das Wirtschaftswachstum 2023 anzukurbeln, hieß es. Etwas stärker gefragt sein könnten Energie- und Technologiewerte. Aus konjunktureller Sicht stehen am Montag keine wichtigen Daten auf der Agenda.

