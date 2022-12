Ebvallo® (Tabelecleucel) von Atara Biotherapeutics erhält die Zulassung der Europäischen Kommission als erste Therapie für Erwachsene und Kinder mit EBV+ PTLD

Thousand Oaks, Kalif. und Castres, Frankreich (ots/PRNewswire) - Die einzige

zugelassene Therapie für EU-Patienten, die an einer seltenen, lebensbedrohlichen

Krebserkrankung leiden, bei der die mittlere Überlebensrate nur wenige Monate

beträgt



Weltweit erste Zulassung einer allogenen T-Zell-Immuntherapie





Pierre Fabre wird die Marketing- und Vertriebsaktivitäten in Europa leitenAtara Biotherapeutics, Inc. (https://www.atarabio.com/) (Nasdaq: ATRA), undPierre Fabre gaben heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EC) dieZulassung für Ebvallo ® (Tabelecleucel) als Monotherapie zur Behandlung vonerwachsenen und pädiatrischen Patienten ab zwei Jahren mit rezidivierter oderrefraktärer Epstein-Barr-Virus-positiver lymphoproliferativer Erkrankungnach-Transplantation (EBV+ PTLD) erteilt hat, die vorher mindestens eineTherapie erhalten haben. Die vorherige Therapie schließt bei Patienten nacheiner soliden Organtransplantation die Chemotherapie ein, sofern sie geeignetist.Die Zulassung folgt auf eine positive Stellungnahme des Ausschusses fürHumanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) im Oktoberund gilt für alle 27 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Norwegen undLiechtenstein. Die positive Stellungnahme des CHMP stützt sich auf dieErgebnisse der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie ALLELE.[1] In dieser Studiezeigt Ebvallo® ein günstiges Nutzen-Risiko-Profil."Die Zulassung von Ebvallo® in Europa stellt einen medizinischen Durchbruch fürPatienten mit erheblichem ungedecktem Bedarf dar", erklärt Pascal Touchon,Präsident und Geschäftsführer von Atara. "Als erste allogene oderSpender-T-Zell-Immuntherapie, die weltweit von einer Zulassungsbehördezugelassen wurde, ist dies ein historischer Moment für Atara, unsereneuropäischen Partner Pierre Fabre und für den Zelltherapie-Sektor imAllgemeinen."EBV+ PTLD ist eine seltene, akute und potenziell tödliche Bluterkrankung, dienach einer Transplantation auftritt, wenn die Immunantwort der T-Zellen desPatienten durch Immunsuppression beeinträchtigt ist. Sie kann Patienten nacheiner soliden Organtransplantation (SOT) oder einer allogenen hämatopoetischenStammzelltransplantation (HSZT) betreffen. Bei EBV+ PTLD-Patienten, bei denendie Standardtherapie versagt hat, beträgt die mittlere Überlebensrate lediglich0,7 Monate bzw. 4,1 Monate nach der HSZT und SOT, was den großen Bedarf an neuenBehandlungsoptionen unterstreicht.Im Rahmen einer zuvor bekannt gegebenen Lizenzvereinbarung mit Atara wird PierreFabre alle Vermarktungs- und Vertriebsaktivitäten in Europa und einigen anderenMärkten leiten, sowie die medizinischen und regulatorischen Aktivitäten nach der