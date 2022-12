Alpha Lithium erzielt die bisher besten Gehalte im argentinischen Tolillar Salar

VANCOUVER, British Columbia, 19. Dezember 2022 -- Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (deutsche WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-c ... ), ein Unternehmen, das sich auf die Erschließung von mehr als 27.500 Hektar des möglicherweise letzten unerschlossenen Lithium-Salars in der Region konzentriert, freut sich, über rekordverdächtige Lithiumkonzentrationen und sehr signifikante Durchflussraten aus der jüngsten Produktionsbohrung mit der Bezeichnung WBALT15 zu berichten, die vor kurzem im Salar Tolillar in Argentinien niedergebracht wurde.

Die Testergebnisse von WBALT15 ergaben Lithiumkonzentrationen von bis zu 360 mg/L. Wie fast alle Bohrungen von Alpha wurde auch WBALT15 als Produktionsbohrung gebohrt und verrohrt. Pumptests zeigten eine außergewöhnliche Durchflussrate von durchschnittlich mehr als 40 m3 /hr Sole über einen 72-stündigen Durchflusstest mit einer begrenzten Pumpe. Eine größere Pumpe stand bei diesem ersten Durchflusstest nicht zur Verfügung, wird aber verfügbar sein, wenn das Bohrloch in Produktion geht; mit einer größeren Pumpe werden deutlich höhere Förderraten erwartet.

WBALT15 wurde über 700 Meter westlich von WBALT7 gebohrt, die sehr ähnliche Lithiumkonzentrationen ergab, jedoch mit einem noch höheren Transmissionswert von 240 m2 /Tag. Die große Entfernung zwischen diesen beiden Bohrungen in Verbindung mit den signifikant hohen Durchflussraten und den höchsten Lithiumkonzentrationen, die bisher entdeckt wurden, unterstützen Alphas Ansicht, dass es sich um einen großen und sehr hochwertigen Teil des Salars handelt.

WBALT15 wurde am westlichen Rand des sichtbaren Salars, auf dem Schwemmfächer, gebohrt. Sowohl WBALT15 als auch WBALT7 sind zwei der südlichsten Bohrungen, die bisher niedergebracht wurden. Dies motiviert zu weiteren Explorationsarbeiten in den bisher unerforschten südlichen und westlichen Teilen des Salars.

Brad Nichol, President und CEO von Alpha, kommentierte: "Während wir aus unseren Erfahrungen in Tolillar ständig neue Erkenntnisse gewinnen, hat das südamerikanische Explorationsteam die Messlatte wieder einmal höher gelegt. Die inkrementellen Bohrungen in Richtung Westen und Süden bauen weiterhin auf dem Wissen unseres Teams darüber auf, wo die Durchflussraten und Gehalte nach oben tendieren. "Nichol fügte hinzu: Sobald wir über eine Bohranlage verfügen, die in der Lage ist, bis zu 500 Meter oder tiefer zu bohren (unsere bisher tiefste Bohrung ist nur 385 Meter tief), erwarten wir, dass wir unsere Ressource durch (i) zusätzliche Tiefe, (ii) zusätzliche Breite und (iii) verbesserte Qualität erweitern können."