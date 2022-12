Rehovot, Israel / Accesswire / 19. Dezember 2022 / Pi-Cardia Ltd., ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung von nicht-implantatbasierten, kathetergestützten Lösungen zur Modifizierung von Herzklappen, gab heute bekannt, dass der erste Patient in den USA erfolgreich mit ShortCut behandelt wurde – dem weltweit ersten dedizierten Gerät zur Spaltung der Klappensegel einer bereits vorhandenen Herzklappe, um bei Patienten mit einem Risiko für Koronarverschluss einen sicheren Transkatheter-Aortenklappenersatz (TAVR) durchzuführen. Pi-Cardia hatte die Genehmigung gemäß einer Investigational Device Exemption (IDE) der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) erhalten, im Juli 2022 mit der ShortCut-Zulassungsstudie zu beginnen und mehrere Patienten wurden bereits erfolgreich außerhalb der USA behandelt.

Der ShortCut-Eingriff wurde im Morristown Medical Center, New Jersey, USA, von Dr. Philippe Généreux, Dr. Jim Slater, Dr. Leo Marcoff und Dr. Robert Kipperman in Zusammenarbeit mit Dr. Benjamin Seguy durchgeführt. „Wir haben diesen Patienten mit Herzklappendegeneration, bei dem nach dem TAVR das Risiko eines Koronarverschlusses bestand, erfolgreich mit dem ShortCut-Gerät behandelt“, so Dr. Généreux. „Das Klappensegel wurde innerhalb weniger Minuten effektiv geteilt, was eine sichere Implantation der TAVR-Klappe ermöglichte. ShortCut ist der Durchbruch, der die TAVR-Behandlung bei jüngeren Patienten ermöglicht, die im Laufe ihres Lebens wahrscheinlich mehrere Interventionen benötigen.“

Der TAVR-Markt, der derzeit auf $6 Milliarden geschätzt wird, wird sich in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich aufgrund der voraussichtlichen Ausweitung auf jüngere Patienten mit geringem Risiko verdoppeln. Dieses Wachstum kann jedoch durch eine fundamentale Herausforderung behindert werden: Während der Transkatheter-Aortenklappenimplantation werden die Klappensegel der bereits vorhandenen Herzklappe zur Seite gedrückt, sodass bei einigen Patienten möglicherweise der zukünftige Zugang zu den Koronargefäßen beeinträchtigt werden kann. Dies kann sich bei einer erheblichen Anzahl von Patienten, die sich aufgrund einer Degeneration ihrer vorherigen biologischen Klappenprothese einer zweiten Klappenimplantation unterziehen müssen, zu der lebensbedrohlichen Komplikation einer vollständigen Koronarobstruktion entwickeln. ShortCut kann verwendet werden, um die bereits vorhandenen Klappensegel zu spalten und somit Koronarobstruktionen zu verhindern, wodurch die Sicherheit von Klappe-in-Klappe-Eingriffen potenziell gesteigert und der TAVR-Markt erweitert werden kann.